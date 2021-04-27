شكرا لقرائتكم خبر مشروع دومة الجندل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء سير العمل في المشروع والجداول الزمنية للمراحل التي يجري تنفيذها، مناقشا المتطلبات الخدمية التي تعود على المشروع والمنطقة بالنفع.
ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود المبذولة وما وصل إليه العمل في المشروع من مراحل متقدمة، مؤكدا دعم إمارة المنطقة لجميع متطلبات المشروع.
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