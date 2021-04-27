مشروع دومة الجندل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لطاقة الرياح، ناقشه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف أمس مع الرئيس التنفيذي لشركة دومة الجندل لطاقة الرياح أوليفير مارتشاند، ومدير المشروع المهندس متعب الشمري.

واستعرض الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء سير العمل في المشروع والجداول الزمنية للمراحل التي يجري تنفيذها، مناقشا المتطلبات الخدمية التي تعود على المشروع والمنطقة بالنفع.

ونوه أمير منطقة الجوف بالجهود المبذولة وما وصل إليه العمل في المشروع من مراحل متقدمة، مؤكدا دعم إمارة المنطقة لجميع متطلبات المشروع.