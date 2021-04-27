اتفاقية تعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعها رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، مع المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل سيث عبر الاتصال المرئي. وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال البحث والتدريب لتقليل الوفيات من الأمراض غير المعدية وتبادل المعرفة وتطوير البرامج المشتركة وبناء القدرات لصالح الدول الأعضاء بالبنك.



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