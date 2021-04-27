شكرا لقرائتكم خبر تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس هيئة المقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، تمهيدا لبدء العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة الهيئة للدورة الثالثة. وبين رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الهيئة السعودية للمقاولين الوكيل المساعد لشؤون القطاعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن زين الدين أن لجنة الإشراف تتكون من عضوين من الوزارة يكون أحدهما رئيسا للجنة وعضوين من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، ويكون لهذه اللجنة المهام والاختصاصات التالية: وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها وإعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية ورفعها للوزير لإقرارها، أما فيما يخص لجنة الطعون فهي تتكون من ثلاثة أعضاء للنظر في الطعون الواردة على نتائج الانتخابات النهائية، عضوين من الوزارة على أن يكون أحدهما رئيسا للجنة وعضو من الأعضاء الأساسيين في الهيئة. انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين لجنة الإشراف تتكون من 4 أعضاء: عضوين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكون أحدهما رئيسا للجنة. عضوين من الأعضاء الأساسيين في الهيئة السعودية للمقاولين. مهام اللجنة: وضع الإجراءات التنظيمية وضع الجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها إعداد محاضر سير العملية الانتخابية إعلان النتائج النهائية ورفعها للوزير لإقرارها لجنة الطعون تتكون من ثلاثة أعضاء عضوين من الوزارة على أن يكون أحدهما رئيسا للجنة عضو من الأعضاء الأساسيين في الهيئة المهام: النظر في الطعون الواردة على نتائج الانتخابات النهائية

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس هيئة المقاولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.