«لبنان لمونودراما المرأة» 22 مايو

أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن تنظيم الدورة الثانية من «مهرجان لبنان المسرحيّ الدولي لمونودراما المرأة» في الفترة الممتدة من 22 وحتى 24 مايو المقبل، وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، وتحت شعار «من أجل الحرّية والمساواة»، وتشارك في المهرجان عروض مسرحية محلية وعربية وأجنبية، وجوائز المهرجان، هي: جائزة أفضل ممثلة وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل، وجائزة لجنة التحكيم.

وأشارمؤسّس المسرح الوطني اللبناني قاسم إسطنبولي إلى أن الهدف من هذه التظاهرة المسرحية هو تسليط الضوء على قضية المرأة وسعيها لتحقيق الحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويراعي المهرجان قواعد التباعد الاجتماعي، 30 % فقط من المقاعد للجمهور، وسيتم بث العروض عبر الإنترنت.