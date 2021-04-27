شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يفتتح معرض «كلمات من الشرق».. والمعروضات تقدر بـ 60 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء معرض «كلمات من الشرق» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مقرها خلال الفترة من 27 إبريل وحتى 3 مايو، وتُعرض خلاله مقتنيات وقطع أثرية ومخطوطات نادرة من مختلف أنحاء العالم تقدر قيمتها بـ 60 مليون درهم.

واطلع سموه على ما يضمه المعرض من مقتنيات هامة واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على كل قسم حول المعروضات وتاريخها ومحتواها الثقافي والفني.

ويضم المعرض مقتنيات شخصية لعبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد بن أحمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى مقتنيات من «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث».

ويتوزع المعرض على خمسة أقسام، الأول يعرض مخطوطات من القرآن الكريم تعود إلى مئات السنين، وتكشف عن جماليات وفنون نسخ القرآن عبر التاريخ، فيما يعرض القسم الثاني لوحات وصوّر لمعالم ومدن وشخصيات منها صور قديمة لمكة المكرمة في مراسم الحج، وصور قديمة لإمارتي الشارقة ودبي.

ويجمع القسم الثالث من المعرض خرائط ومجسمات للكرة الأرضية يعود تاريخها إلى بدايات القرن السابع عشر والثامن عشر، بالإضافة إلى الإصدار الأول من موسوعة «وصف مصر» التي تعتبر خلاصة جهد مجموعة من العلماء والفنانين والمختصين بدراسة حملة نابليون بونابرت على مصر.

ويقدم القسم الرابع مخطوطات للطبعات الأولى والمبكرة لأشهر الأعمال الأدبية الخالدة والكتب، منها أعمال روائية ومسرحية، وكتب في السياسة والتاريخ، إلى جانب نسخ بلغات متعددة لكتاب ألف ليلة وليلة؛ أما القسم الخامس فيكشف عن مجموعة كبيرة من لوحات وملصقات قديمة لعدد من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كانت تستخدم كإعلانات لشركات الطيران والسكك الحديدية والسياحة والمعارض.

وينظم المعرض عدداً من الجلسات النقاشية والندوات يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التاريخ والآثار ويتناولون خلالها أهمية المخطوطات ومستقبلها في العالم ودورها في وتوثيق سير الشعوب وثقافاتها ومنجزاتها المعرفية.

حضر حفل افتتاح المعرض كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد بن أحمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والكتاب والأدباء.