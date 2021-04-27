أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.62 جنيها للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.