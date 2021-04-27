شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: لدينا فرص استثمارية ضخمة بالمملكة خارج القطاع النفطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى مقابلة بثتها قناة العربية فى الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030: إن حجم الدخل والنمو الذى حققه النفط فى الثلاثينيات والأربعييات أكثر من حاجة المملكة، ومضيفا: كانت السعودية 3 ملايين نسمة، والرياض كان بها 150 ألف نسمة، ومع نمو عدد السكان أثر على الاحتياجات، وكنا نحاول الحفاظ على مستوى الحياة، ونتطلع إلى النمو فى المستقبل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: قد نواجه على المنظور البعيد خلل وتبعات على المستويات الاقتصادية، وهناك فرص كثيرة في المملكة على مستوى القطاعات في السياحة واللوجستيات والاستثمار وهناك دافع ورغبة في الاستفادة من ذلك وكانت تلك هي من الدوافع لوضع رؤية 2030، هناك فرص استثمارية ضخمة خارج القطاع النفطى.

وأكد ولى العهد السعودى، أن أهم التحديات التى كانت موجودة هى مشكلة الإسكان، وعمرها 20 عاما، وتم رفع نسبة الإسكان إلى 60% فقط خلال 4 سنوات، والبطالة أيضا في بداية الرؤية كانت 14% ونرى الآن عدنا إلى 12%، ونطمح للوصول إلى 7% في نهاية الرؤية.