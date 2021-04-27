شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل علي النابودة مدير عام «النابودة للسيارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح الثلاثاء رجل الأعمال الإماراتي علي سيف النابودة، المدير العام لـ «النابودة للسيارات»، ووكيل سيارات «أودي» في دبي والإمارات الشمالية.

ونعى مسؤولون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الراحل علي سيف النابودة، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «لقد فُجعنا بخبر وفاة علي سيف النابودة.. مضيفاً، برحيله، فقدنا رجلاً عظيماً عُرف بحكمته ورؤيته الثاقبة، وشريكاً كانت له بصمة مميزة في تاريخ أودي الشرق الأوسط. سيترك علي النابودة فراغاً كبيراً، وسنفتقده في أودي التي طالما أحبها وعمل لأجلها بكل إخلاص، ونتقدم بخالص العزاء إلى آل النابودة الكرام وإلى جميع أبناء الفقيد وأصدقائه راجين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».