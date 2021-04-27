شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-4-2021.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة إيقاف تداول 22 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك كريدي أجريكول-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، مستشفى النزهة الدولي، المجموعة المصرية العقارية، المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جلاكسو سميثكلاين، العبور للاستثمار العقاري، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير. البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه. البورصة تربح 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.2 مليون ورقة مالية بقيمة 980.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.03%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 131.8 مليون جنيه، 562.2 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 70.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 32.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 109.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 12.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 7.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.69%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 37.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 30.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.65%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 31.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.91%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 22.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.96%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.