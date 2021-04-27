شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مترو ماركت" بقيمة 96.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية اليومي، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع بـ9.7 مليون سهم بقيمة 96.7 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم الشركة العربية الزراعية لتعبئة الخضر والفاكهة "اراتكو" بحجم 48.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون دولار، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم مالتي فورس للخدمات البترولية-أسهم ممتازة بحجم 499 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، وصفقة على أسهم طيبة للصرافة بحجم 30.018 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 10.6 مليون سهم بقيمة 110.2 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.2 مليون ورقة مالية بقيمة 980.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.03%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 131.8 مليون جنيه، 562.2 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 70.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.