شكرا لقرائتكم خبر عن 620 ألف مقعد متاحة للسفر من الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغت السعة المقعدية لرحلات الطيران المجدولة من دولة الإمارات خلال أسبوع بدءاً من 26 إبريل/نيسان 2021 نحو 619.8 ألف مقعد بتراجع هامشي بلغ 1% مقارنة مع الأسبوع الماضي والذي شهد 624 ألف مقعد، وذلك وفقاً لمؤسسة «إوه إيه جي» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وبحسب البيانات السنوية، قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 259% مقارنة مع الأسبوع المقابل من إبريل/نيسان 2020 والذي سجل 172.7 ألف مقعد في ذلك الوقت.

وجاء هذا الارتفاع القوي في السعة المقعدية للرحلات المغادرة من دولة الإمارات مقارنة مع السنة الماضية، بسبب فترة تعليق رحلات الطيران المجدولة في دولة الإمارات، وتشغيل رحلات الإعادة والإجلاء فقط خلال إبريل 2020.

وأوضحت أن السعة المقعدية التي ستشغلها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت لتصل إلى 2.37 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 103% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت السعة المقعدية لشركات الطيران العالمية لهذا الأسبوع إلى 61.9 مليون مقعد، بنسبة 1.2% على أساس أسبوعي.