اخبار اقتصاد اليوم.. وزير الاتصالات: مصر ضمن أسرع 10 دول بمؤشر الشمول الرقمي.. ونستهدف نموا 8%

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 27-4-2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الاتى:-

وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.4% نموا خلال العام المقبل رغم جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه قبل الجائحة كان الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير حققنا فيه 5.6% وكنا نستهدف الوصول لـ6% نموا خلال العام المالى 2012-2022، لافتا إلى أننا حققنا 3.6% نموا فى مصر بالرغم من التأثير الكبير العالمى للجائحة وكنا من الاقتصادات القليلة التى حققت هذا النمو.

وجاء ذلك خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شرف كامل، حول الاقتصاد المصرى ما بعد جائحة كورونا، حيث رحب كامل بالوزير مستعرضا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية ونسبة نمو 3%، بجانب استعراض السيرة الشخصية للوزير محمد معيط.

وزيرة التجارة: نهدف لبناء منظومة حديثة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة.. صور

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تنظر للإصلاح الاقتصادى لقطاع الصناعة بشكل يختلف عن أى برنامج حكومي سابق ، حيث تستهدف تطوير القطاع الصناعى بحيث يمكن يكون قادر على توطين الصناعة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوليد قيمة مضافة أكبر وإدماجها بشكل أعلى في القيمة العالمية.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تسعى لتوفير قطاع داعم للمصنع المصرى سوء لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بجانب مساعدة أصحاب المشروعات الكبرى ويحافظ على الأجيال المقبلة من خلال الحافظ على البيئة.

وزير الاتصالات: مصر ضمن أسرع 10 دول بمؤشر الشمول الرقمي.. ونستهدف نموا 8%

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مساهمة قطاع الاتصالات في العام المالي 2020/2021 بلغت في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% صعودًا من 3.2% عام 2017/2018، ونستهدف زيادتها إلى 5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، ونأمل أن نصل إلى 8% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، كما نمت قيمة مساهمة قطاع الاتصالات من 80 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 إلى 125 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وبلغت نسبة نمو القطاع 16% هذا العام، رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.

أضاف "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، أما بالنسبة لتطور مستوى مصر بمؤشر البنية التحتية المعلوماتية، قفزت مصر من المركز 92 في العام المنصرم إلى المركز 84 خلال العام الحالي، ومصر ضمن أسرع 10 دول بمؤشر الشمول الرقمي على مستوى 82 دولة، كما نما عدد العاملين في القطاع من 233 ألف عامل قبل عامين إلى 281 ألف عامل هذا العام.

الرقابة المالية تعرض على الشركات سبل زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر

اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء اللجنة الاستشارية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت- لمناقشة سبل تذليل العقبات ومقترحات تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ضوء ما تُمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى للدولة المصرية، وما تحقق من استفادة نحو 3.1 مليون مواطن من نشاط التمويل متناهي الصغر، وبما يٌسهم فى تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقاً لرؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك استكمالا للقاءات الدورية التي تبادر الهيئة بتنظيمها للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، وبحضور إداراتها المتخصصة.

الإسكان نفذت مشروعات بـ18.5 مليار جنيه فى تنمية سيناء ومحور قناة السويس

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، نفذ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى 2020، مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 18.5 مليار جنيه، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير خلال العام المالى الحالى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، باستثمارات حوالى 7.8 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكداً أن هذه المشروعات تساهم فى تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.

تحويل 9500 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الربع الأول من 2021

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي استمرار التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركتى كارجاس وغازتك لتنفيذ البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بهدف التوفير علي المواطنين واصحاب السيارات في سعر الطاقة وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة وأشارت إلى أن الجهاز قد قام خلال الربع الاول من العام الحالي بالتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك بتحويل 9500 سيارة باجمالى تمويل بلغ 75 مليون جنيه.

ودعت نيفين جامع المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة للقيام بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى والاستفادة من الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز فى نفقات التشغيل والذى يصل إلى 55 % تقريبا مما يساعدهم على الاستفادة من الفارق فى تلبية احتياجات المشروع الأخرى وأضافت أن العاملين فى مجال المواصلات والنقل الجماعي من أصحاب التاكسى والملاكى والميكروباص سيستفيدون أيضا من الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز فى زيادة دخلهم ومواجهة أسعار البنزين.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة.