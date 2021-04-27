شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يمنح دفعة جديدة من القرض لمكسيم للتطوير العقارى بقيمة 450 مليون جنيه ضخ سيولة فى أعمال مشروع بو سيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرار: القرض يعزز من فرص الشركة للانتهاء من أعمال بناء مشروع بو سيدي عبدالرحمن

حصلت شركة مكسيم للتطوير العقارى على دفعة جديدة من القرض المتفق عليه مع البنك الاهلي المصري وقدرها 450 مليون جنيه، ويأتي هذا بالتعاون مع البنك العربي الافريقي، من اجل استكمال الأعمال بمشروع بو سيدى عبد الرحمن، بالساحل الشمالي. وسيتم توجيه الدفعة الجديدة من القرض للأعمال المختلفة بالمشروع، للإسراع فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء، بالإضافة إلى سداد دفعة جديدة من ثمن ارض المشروع.

وتعتبر الدفعة الجديدة التى حصلت عليها شركة مكسيم هى الثالثة التى يقوم البنك الأهلي المصري بصرفها لتمويل مشروع بو سيدى عبد الرحمن، بعد ان قام البنك بصرف دفعتين فى وقت سابق لنفس المشروع الاولى قدرها 400 مليون جنيه، والثانية 300 مليون جنيه، وذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع مع البنك لتتمكن الشركة من رفع معدلات التشغيل والاعمال داخل المشروع.

وتخطط شركة مكسيم للتطوير العقاري في العام الجاري تسليم 1200 وحدة من إجمالي وحدات الشركة، وقد وصل عدد الوحدات المباعة حتى الان 2300 وحدة وتتراوح المساحات التي تقدمها الشركة من 60 متر مربع إلى 600 متر مربع. اما بالنسبة لمشروع بو سيدي عبد الرحمن فهو مقام على مساحة إجمالية 3.7 مليون متر مربع حوالي 880 فداناً.

في هذا الإطار قال محمد كرار ،رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للتطوير العقاري ، ان قيام البنك بمنح هذا التمويل يعد خطوة جديدة في تأكيد التعاون القوي والعلاقة المتميزة بين البنك والشركة، كما ان القرض يأتي في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفي المصرى والتي تساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقارى الخاص في ظل الحركة المستمرة للسوق العقاري ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى ان الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين أصبح ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق التى تجعل اللجوء للتمويل البنكى ضرورى.