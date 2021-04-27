شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود السعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.35% رابحًا 36.11 نقطة ليغلق عند مستوى 10267.17 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بارتفاع 8 قطاعات، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.61% خاسرًا 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 2630.07 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.42% خاسرًا 26.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6120.221 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار درهم عند مستوى 889.749 مليار درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.090% خاسرًا 3.300 نقطة ليغلق عند مستوى 3717.592 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.24% خاسرًا 3.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1483.18 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35% رابحًا 36.11 نقطة ليغلق عند مستوى 10267.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% خاسرًا 46.54 نقطة ليغلق عند مستوى 24701.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 359.5 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.8%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والاستثمار والتمويل بنسبة 0.23%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.6%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والاتصالات بنسبة 0.32%، 0.30%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%.

وقفز 120 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 5.17%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.58%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 3.61%، وتراجع 65 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 3.25%، ثم سهم "معادن" بنسبة 2.56%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 2.48%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحًا 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 19.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6601.52 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.09% رابحًا 54.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5045.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% رابحًا 35.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5220.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 492.7 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.14%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 4.46%، يليه قطاع التأمين بنسبة 3.51%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.49%، 2.45%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 2.03%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.61% خاسرًا 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 2630.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.9 مليون سهم محققة ما قيمته 148.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1754 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 4.38%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.15%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاعي السلع والنقل بنسبة 0.24%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.59%، 0.27%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.01%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.33%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم الشركة الإسلامة العربية للتأمين-سلامة بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.4 مليون ورقة بقيمة 43.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.29%.

بورصة أبو ظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.42% خاسرًا 26.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6120.221 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار درهم عند مستوى 889.749 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 143 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 2027 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.81%، يليه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.03%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 9.44%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.14%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 5.5%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم " شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 3.08%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات" بنسبة 1.29%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 0.95%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 427.8 مليون درهم.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.090% خاسرًا 3.300 نقطة ليغلق عند مستوى 3717.592 نقطة، وبلغ حجم التداول 20.5 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال عبر تنفيذ 978 صفقة لعدد 53 سهمًا.

وارتفع 17 سهمًا على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 6.70%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.65%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، فيما تراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 3.53%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 2.78%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "سند تنمية حكومية 67" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 30.03 مليون ريال عماني.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.24% خاسرًا 3.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1483.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 399.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.71% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت بنسبة 1.41%، 1.01%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.21% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناسب بنسبة 2.27%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.68%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.34%.