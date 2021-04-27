شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: نهدف لبناء منظومة حديثة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تنظر للإصلاح الاقتصادى لقطاع الصناعة بشكل يختلف عن أى برنامج حكومي سابق ، حيث تستهدف تطوير القطاع الصناعى بحيث يمكن يكون قادر على توطين الصناعة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوليد قيمة مضافة أكبر وإدماجها بشكل أعلى في القيمة العالمية.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تسعى لتوفير قطاع داعم للمصنع المصرى سوء لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بجانب مساعدة أصحاب المشروعات الكبرى ويحافظ على الأجيال المقبلة من خلال الحافظ على البيئة.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة: نسعى كى تنعكس جهود الإصلاح على المواطن ويشعر المستهلك بأن السلع الصناعية على أعلى جودة واقل تكلفة ، وكذلك اتسام الصادرات المصرية بأنها ذات قيمة تنافسية على وتدر عائد اكبر على المصنع والمصدر وتحد الاعتماد على تصدير الموارد الأولية ، متابعة: نهدف لبناء منظومة حديثة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تنعكس بالإيجاب على المواطن.

وأوضحت نيفين جامع، أنه يتم مراجعة جميع الأراضى التي خصصت للصناعة وغذا لم تكن الأراضى ايتم الاستفادة منها بأفضل استخدام في الصناعة يتن اتخاذ الإجراءات بشأنها، لافتة إلى أنه يتم دراسة برنامج لمدة 3 سنوات لدعم صناعات بعينها مثل صناعة السيارات والتوجه للسوق الافريقى ودعم الصادرات لأفريقيا وزيادة نسبة الدعم الموجهة لتكلفة الشحن كى يكون للمنتج المصرى قيمة منافسة.



















































