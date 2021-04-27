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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: حصيلة الضرائب إيجابية رغم جائحة كورونا واستمرار التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محمد معيط أن مصر حظيت بإشادة من رئيس البنك الدولى نفسه ديفيد مالباس حول التعامل مع جائحة كورونا وتخصيص 100 مليار جنيه للتعامل معها .
وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد معيط العديد من بيانات الموازنة العامة الجديدة ومنها دفع 4.2 مليار جنيه للمصدرين لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى ، حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وأضاف معيط أنه فى ظل استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم، والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022، بنسبة 17,2% عن التقديرات المتوقعة للعام العالي السابق 2020/2021، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه".
ورد الوزير على العديد من الأسئلة والتعليقات خلال اللقاء، موضحا قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع مع الالتزام بسداد كافة المستحقات عليها سواء خدمة الدين، أو مستحقات الشركاء الأجانب وكذلك مستحقات المصدرين، بما يعود بتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية العام المقبل .
واستعرض الوزير ما تم انجازه لمواجهة الفساد من خلال التحول الرقمى وتفعيل الشباك الواحد للتعامل مع 33 جهة ترتبط بعمليات التصدير والجمارك وتحويلها كلها لصورة إلكترونية، بجانب ميكنة الضرائب وتحسين وسائل تحصيلها وفق القانون .
وأوضح أن الحكومة ستواصل دعم مختلف القطاعات المتضررة من كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة والفنادق ودعم مختلف القطاعات.
وزير المالية خلال اللقاء بالغرفة الامريكية