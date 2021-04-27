شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية ترتفع 1% من مستوى قياسي منخفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الليرة التركية نحو 1%، الثلاثاء إلى ما دون 8.2 مقابل الدولار، معوضة خسائرها على مدار الأسبوع الماضي عندما انخفضت إلى مستويات قريبة من أقل سعر لها.

سجلت الليرة 8.1955 للدولار في الساعة 1226 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 8.2800 في إغلاق الاثنين.

يرجع انخفاض العملة إلى توقعات لتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وقد تعرضت لمزيد من الضغوط بعد أن دافع شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي يوم الجمعة عن عمليات البيع من احتياطي النقد الأجنبي تحت إدارة سابقة، والتي كانت ترمي إلى دعم الليرة، وقال إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يضر بالاقتصاد.

لكن الليرة تعافت من أضعف مستوى لها يوم الاثنين البالغ 8.4850 مع بيع الأتراك حيازاتهم من العملة الصعبة للاستفادة من ارتفاع سعر الصرف.

(رويترز)