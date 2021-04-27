شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تطرد قنصل روسيا في أوديسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

أعلنت كييف الثلاثاء أنها أمرت بطرد القنصل الروسي في مدينة أوديسا الساحلية رداً على إبعاد "غير ودي" لموظف بالسفارة الأوكرانية في موسكو.

وجاء الإعلان وسط ازدياد التوتر بين البلدين جراء تصاعد القتال بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

كما يعتبر حلقة جديدة في مسلسل الطرد الدبلوماسي المتبادل بين الروس والأوروبيين مؤخراً.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، إنه بسبب "الإجراءات غير الودية التي تم اتخاذها ضد موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية" في روسيا، تم إعلان قنصل موسكو في أوديسا شخصاً غير مرغوب فيه، وأضاف البيان أن المبعوث أُمهل حتى نهاية يوم 30 من الشهر الجاري لمغادرة البلاد.

وذكرت الوزارة أن قرار روسيا طرد دبلوماسي أوكراني ليس إلا "استمرار لحملة مناهضة لأوكرانيا"، مشيرةً إلى أنها سترد على مزيد من الإجراءات من جانب موسكو.

وكانت أوكرانيا طردت الأسبوع الماضي دبلوماسياً روسياً رداً على طلب موسكو مغادرة القنصل الأوكراني في سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة روسية.

وبحسب وكالة الأمن الروسية، حاول القنصل الحصول على معلومات حساسة من مواطن روسي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة موجة طرد لمسؤولين روس من دول أوروبية والولايات المتحدة بسبب تهم تتعلق بالقرصنة الإلكترونية والتجسس.

وأمرت السلطات التشيكية أكثر من عشرة من موظفي السفارة الروسية في براغ بالمغادرة، تلتها إجراءات تضامنية مماثلة من دول أوروبية أخرى بحق دبلوماسيي موسكو.

وتحارب كييف الانفصاليين الموالين لروسيا في مناطقها الشرقية الانفصالية منذ عام 2014 بعد ضم الروس شبه جزيرة القرم.

وقُتل ما لا يقل عن 31 جندياً أوكرانياً منذ بداية العام، مقارنة بـ 50 في العام الماضي بأكمله، بينما يقول الانفصاليون إن 22 من مقاتليهم لقوا حتفهم.