شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن إنشاء مستشفى "حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان" في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، إنشاء مستشفى "حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان" في دبي تخليداً للمغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وجاء في تغريدات سموه عبر "تويتر": "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان بدبي .. مستشفى خيري وانساني مفتوح للجميع .. يضم 250 سريراً .. وسيستقبل 30 ألف مراجع سنويا ..ويقام على مساحة بناء 50 ألف متر مربع... رحمك الله يا أبا راشد.. وجعل دارك الفردوس الأعلى من الجنة .."

وأضاف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "حمدان بن راشد كان مميزاً في خيره وعطائه وإنفاقه ورحمته وتواضعه.. كان اهتمامه بالتعليم والصحة والأيتام مستمراً ولم يتوقف عبر عقود.. ما زال فقده يوجعنا.. وذكراه في كل ركن من دبي.. وسيبقى اسمه باقياً وخالداً باذن الله في سجل المحسنين .."