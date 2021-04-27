بوكتينيو: جوارديولا أفضل مدرب ومانشستر سيتي مشروع مذهل

الشارقة: ضمياء فالح

أثنى الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي في مقابلة مع الجارديان البريطانية قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على خصمه جوارديولا وقال: «بالنسبة لي هو أفضل مدرب، أنا من معجبيه وأعتقد أنه يقوم بعمل رائع ليس مع سيتي فحسب بل مع برشلونة وبايرن ميونيخ في السابق أيضاً، إنه مذهل وذكي ويفكر باستراتيجيات مختلفة وخطط متنوعة للمباراة وأحب تحديه وتحدي الفرق التي يقودها، نادي مانشستر سيتي أيضاً مهم جداً في نجاح جوارديولا لأنه وثق به وزوده بكل ما يلزم لبناء فريق ناجح، هذه هي وصفة تألق سيتي».

وتابع بوكتينيو الذي وصفه جوارديولا مرة قبل مواجهة فريقه السابق توتنهام بأنه فريق يعتمد على «هاري كين فقط»، وقال: «التعاون بين جوارديولا وكادره التدريبي والإدارة والجميع أوجد بنية مدهشة وقوية وواضحة الفكرة للنجاح وللمستقبل لذلك ستكون مواجهة سيتي صعبة جداً».

وكشف بوكتينيو عن جوانب من شخصيات نجميه نيمار ومبابي وقال: «تدريب نيمار سهل لأن المدرب لا يحتاج الكثير، من اليوم الأول كان منفتحاً جداً على العمل معي، إنه متواضع جداً ومستمع جيد ويتقبل التعليمات دائماً بشكل ممتاز، اللاعبون البرازيليون فيهم صفة جميلة وهي أنهم يعشقون كرة القدم ويلعبون الكرة كما يرقصون، رونالدينيو كان زميلي في سان جيرمان والآن نيمار، كل ما يحتاجون إليه هو الشعور بالسعادة كي يقدموا أفضل أداء».

ووصف بوكتينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي السابق، نجمه الفرنسي كيليان مبابي بالمتواضع أيضاً، وأضاف: «كيليان يحب الكرة ويحب الحديث عنها ويسألني عن إنجلترا وطريقة اللعب وثقافة اللعبة هناك كما يسألني عن اللعبة في الأرجنتين وإسبانيا. قلت له مؤخراً: عليّ تطوير لغتي الفرنسية معك؛ لكنه رد عليّ بالتأكيد لكنني أريد أن أطور لغتي الإنجليزية معك.

هو يحب التمرن على لغات مختلفة وهو على الرغم من سنه الـ22 ناضج جداً، وواثق من موهبته ومنفتح ويجيد التحدث بالإسبانية والإنجليزية. نفذ وعده قبل مواجهة برشلونة عندما قلت له فزت مرة واحدة في الكامب نو فقال لي: حسناً، سأجعلها مرتين «فقلت له: متأكد؟ وقال: نعم، لا تقلق.. وبعد المباراة قال لي: قلت لك سأجعلها مرتين.

وعن السعي لإحراز لقب أوروبا، قال: هذا هدف المالكين منذ 10 سنوات وسأحاول تحقيقه.

وعن طريقة تعامله مع حادثة سرقة منزل نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، قال بوكتينيو الذي أخرج اللاعب من مباراة أمام نانت في 14 مارس: في اللحظة التي علمت بحادث السرقة، انتهت المباراة بالنسبة للاعبين، العائلة أولاً ودائماً لذلك أخرجته بسرعة.