شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروبيون الثلاثة الذين فُقدوا إثر هجوم في بوركينا فاسو "أُعدموا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو - أ ف ب

أفاد مسؤول كبير في أجهزة الأمن في بوركينا فاسو الثلاثاء، بأن الأوروبيين الثلاثة الذين فقدوا بعد هجوم يوم الاثنين في شرق بوركينا فاسو، وهم إسبانيان وإيرلندي، "قام الإرهابيون بإعدامهم".

وقال المسؤول إن "هذا مؤسف جداً، لكن الغربيين الثلاثة أعدمهم الإرهابيون"، مضيفاً: "تبين أن الأشخاص الذين ظهروا في مشاهد بثتها المجموعات المسلحة هم الغربيون الثلاثة الذين فقدوا منذ" الاثنين.

وفي مدريد، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مقتل اثنين من مواطنيه في بوركينا فاسو.

وكتب على حسابه في تويتر: "تم تأكيد الخبر السيء. نتعاطف مع عائلات وأقرباء دافيد بيريارن وروبرتو فريلي اللذين قتلا في بوركينا فاسو"، معرباً عن "امتنانه لجميع من يمارسون بشكل يومي صحافة شجاعة من مناطق النزاع".

وفي دبلن، قالت وزارة الخارجية الإيرلندية إنها "على علم" بفقدان مواطن إيرلندي، رافضة التعليق على أي معلومات إضافية.

وفي باريس، أوضح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار عبر تويتر، أن "ثلاثة صحفيين (بينهم إسبانيان) كانوا يجرون تحقيقاً حول الصيد الجائر، قتلوا في هجوم شرق البلاد. تؤكد هذه المأساة الأخطار الكبيرة التي يواجهها المراسلون في الساحل".

وحصلت في السنوات الأخيرة عمليات احتجاز رهائن في بوركينا فاسو التي تواجه منذ العام 2015 هجمات إرهابية متزايدة.