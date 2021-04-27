شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يسجل مستوى قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتمكن المعدن الصناعي من تسجيل مستوى قياسي جديد مقترباً من حاجز ثلاثة آلاف دولار للأوقية.



ويستفيد البلاديوم بشكل كبير من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض في الأسواق العالمي تزامنا مع الطلب القوي لا سيما من شركات السيارات التي تستخدم هذا المعدن في صناعة مكونات تعمل على تقليل انبعاثات ملوثة للبيئة.



وليس البلاديوم فقط الذي يشهد نقصا في الإمدادات من جانب شركات التعدين العالمية، بل إن النيكل والبلاتين يعانيان أيضا من ضعف المعروض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.07 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2936 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 2962.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2888 دولارا للأوقية.