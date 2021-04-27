شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتجه نحو الانخفاض في انتظار المزيد من نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



كانت "تسلا" قد كشفت بالأمس عن نتائج أعمال إيجابية شملت تسجيل أرباح قياسية وزيادة قوية في الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وسوف تصدر المزيد من شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول، ومن أبرزها شركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى مستوى 121.7 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 33957 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 14095 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقطة) إلى 4182 نقطة.