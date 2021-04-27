شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 19% بالربع الأول 2021 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت أم القرى، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن انخفاض الأرباح بنسبة 19.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 31 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 37.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 45 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام 2020، بالإضافة إلى إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.

وتراجعت المبيعات إلى 90.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 96.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 117.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 79.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 333.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 255.9 مليون ريال خلال العام 2019.