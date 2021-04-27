«غرفة دبي» تستعرض مزايا الاستثمار والتصنيع في غانا

دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً، ممثلة في مكتبها التمثيلي في العاصمة الغانية أكرا، وبالتعاون مع مركز الترويج الاستثماري في غانا، وشركة دبي للاستثمار، فعالية افتراضية حضرها 236 مشاركاً للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتصنيع في غانا.

وهدفت الفعالية لاستعراض فوائد ومزايا الاستثمار في غانا في هذين القطاعين، والترويج للاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في غانا والإمارات، والتعرف إلى آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي» إلى أن الأسواق الإفريقية تشكل بيئة خصبة للمستثمرين حول العالم، نتيجة تمتعها بمقومات أساسية طبيعية واستهلاكية تعزز من تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «غرفة دبي» تركز في جهودها على تعزيز توسع أعضائها في الأسواق العالمية الواعدة.

ولفت خان إلى أهمية دبي كمركز للشركات الإفريقية، ونقطة انطلاق لها للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارة توفر كل أسباب النجاح والنمو للشركات الإفريقية من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية مرنة وحديثة، وفرص استثمارية مجزية، وقدرة على الوصول إلى كل الأسواق العالمية.

وأشار مدير المكاتب الخارجية في الغرفة، إلى أن قطاعي الرعاية الطبية والتصنيع يعتبران من القطاعات المجزية في غانا، والتي يمكن للشركات الإماراتية أن تستثمر فيها بخبراتها الواسعة، مؤكداً أن بناء جسور التعاون والتواصل والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين أولوية «لغرفة دبي» في المرحلة الحالية.

بدوره، أشار يوفي جرانت، الرئيس التنفيذي لمركز الترويج الاستثماري في غانا، إلى أن قطاع الرعاية الصحية في بلاده من الأكثر تطوراً في منطقة غرب إفريقيا بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وتوافر التغطية التأمينية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بالقطاع، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تفرض مزيداً من الاستثمار في القطاع الصحي.

ولفت جرانت إلى أن المستثمرين من القطاع الخاص يمكنهم الاستثمار في القطاع الصحي في مجال التشييد والبناء والإدارة للمرافق الصحية، إضافة إلى الاستشارات والتمويل وتدريب الأطقم الطبية، لافتاً كذلك إلى وجود فرص في القطاع الصناعي في مجالات منتجات التجميل والرعاية الشخصية والملابس والأقمشة وصناعة المعادن والصناعات الكيماوية والبوليمر، متحدثاً عن عدد من الحوافز المقدمة للمستثمرين، ومنها الإعفاء بنسبة 100% من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات، و100% ملكية أجنبية، إضافة إلى الإعفاء من الازدواج الضريبي.

وتحدث سريكومار براهماناندان، مدير العمليات في دبي للاستثمار الصناعي، إحدى شركات دبي للاستثمار عن نشاط الشركة ومحفظة استثماراتها في قطاعي الرعاية الطبية والتصنيع، عن أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية.