شكرا لقرائتكم خبر عن كلية دبي للسياحة تعرف الشركات الوطنية على مقومات وعناصر الجذب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وعبر فريق برنامج «مضياف»، ورشة عمل افتراضية لمجموعة من الشركات السياحية الوطنية، بهدف إطلاعهم على آخر مستجدات قطاع السياحة، والاستعدادات للمرحلة المقبلة لاسيما مع تنظيم «إكسبو 2020 دبي» بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة ما يمثله قطاع السياحة لاقتصاد دبي، وما تتميز به الإمارة من مقومات وعناصر جذب سياحي، وكذلك أهم المواقع التي يبحث عنها الزوار، فضلاً عن تجارب التسوق والطعام والترفيه وغيرها الكثير التي تزخر بها المدينة. كما تم إطلاع المشاركين على أبرز التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها في مختلف مراحل رحلة المسافرين، وأيضاً تبسيط الإجراءات وحسن الضيافة منذ وصول الزوار، وحتى مغادرتهم.

ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار حرص «دبي للسياحة» على دعم المواطنين والمواطنات الذين يعملون في هذا المجال، وتأهيلهم من خلال كلية دبي للسياحة للدخول إلى سوق العمل، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً. إلى جانب تعزيز قطاع السياحة بالكوادر الوطنية المؤهلة التي تعد الأقدر على التعريف بالثقافة والتراث، وتقديم المعلومات والتجارب بطريقة مبتكرة وجديدة للزوّار، ونابعة من الفهم العميق للبيئة الإماراتية والعادات والتقاليد المتأصلة في الشباب المواطنين.

وتحرص «دبي للسياحة» على المساهمة بشكل فعال في زيادة أعداد المواطنين العاملين في مهنة الإرشاد السياحي، إذ يعكسون الصورة المشرقة للإمارات، كما أنها تواصل دعمها للشركات الوطنية التي يديرها ويعمل بها مواطنون يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والمثابرة.