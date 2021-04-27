«اتصالات»: الاستثمار في التقنيات الرقمية له أثر محوري في جميع المجالات

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسير بخطى متسارعة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في التقنيات الرقمية لما لها من أثر محوري في جميع المجالات بما فيها إعادة صياغة وسائل الإعلام التقليدية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع ببنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكنتها من الريادة في التحول الرقمي على صعيد المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية افتراضية نظمتها كلية الاتصال في جامعة القاسمية تحت عنوان «دور الاتصال المؤسسي في ظل التحول الرقمي» تطرقت إلى مجموعة شاملة من المواضيع بما فيها واقع الإعلام التقليدي في ظل انتشار الإعلام الرقمي، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأثره على نمو الإعلام الرقمي، وتنامي وسائل الإعلام الاجتماعي لتصبح المصدر المفضل للشباب العربي للحصول على الأخبار والمعلومات. كما أتاحت هذه الجلسة أيضاً للطلاب فرصة التعرف على الهيكل التنظيمي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة اتصالات وأقسامها المختلفة، ودور قسم وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التحول الرقمي.

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات: تنبع مشاركتنا في هذه الجلسة الحوارية من أهمية تعريف الكوادر الوطنية بالخبرات العملية التي تكمل الجانب النظري من العلوم التي يتلقونها، إيماناً منا بضرورة بناء الأجيال الشابة القادرة على قيادة مؤسسات وشركات الدولة خلال مراحل التحول الرقمي المتسارع الذي نشهده من حولنا. وبحصولها على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، وأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تفخر «اتصالات» بمشاركة تجاربها وخبراتها المتميزة مع الطلاب لرفدهم بالمعارف الرقمية المتطورة بما ينسجم مع استراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

من جانبه أفاد الأستاذ الدكتور عوّاد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية: تحرص الجامعة القاسمية على تنمية مهارات طلبتها وصقلها وتعريفهم بأحدث المستجدات في تخصصاتهم المختلفة بما فيها الإعلام والعمل الصحفي ضمن ما نشهده من تحولات هائلة على صعيد التحول الرقمي والاستراتيجيات الجديدة لإدارة المؤسسات الإعلامية التقليدية. ونثمن مشاركة اتصالات في هذه الجلسة الحوارية التي أتاحت لطلبة كلية الاتصال الاستفادة من التجارب الإعلامية لهذه الشركة الوطنية التي تعد رائدة شركات الاتصالات في المنطقة والعالم.

وتطرق ابن علي خلال الجلسة الحوارية إلى أهمية شبكة الجيل الخامس وترابطها مع الإعلام الرقمي لما تتميز به هذه الشبكة من سرعة استجابة تسهل عمل الصحفيين والإعلاميين الميدانيين بنقل الأخبار المباشرة من قلب الحدث، وسرعة فائقة في تحميل المحتوى وإرساله بما يخدم بث المعلومات بشكلٍ مباشر. كما تتميز شبكة الجيل الخامس بكثافة ربط عالية جداً ستكون ذات قيمة ملحوظة في الفعاليات الثقافية والتجمعات الجماهيرية مثل إكسبو 2020 دبي، ومصداقية سلامة البيانات، وكفاءة استخدام الطاقة للشبكة.