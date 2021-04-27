«دي.إس.في بانالبينا» تشتري وحدة «أجيليتي» بـ 4.1 مليار دولار

قالت دي.إس.في بانالبينا، الثلاثاء إنها اتفقت على الاستحواذ على قسم الخدمات اللوجستية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة بالأسهم كاملة بقيمة 4.1 مليار دولار، ما ينجم عنه ثالثة أكبر شركة شحن في العالم، وهذه واحدة من صفقات عدة خلال السنوات الأخيرة مع سعي شركات الخدمات اللوجستية العالمية لبناء كيانات كبيرة في سوق نقل البضائع المتشظية.

وستجعل دي.إس.في التي مقرها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تتفوق على دي.بي شينكر، ولا يكون أمامها سوى دي.إتش.إل لوجستكس وكوينه آند ناجل بناء على حساب الإيرادات وأحجام الشحن.

وقال ميكيل إيميل ينسن المحلل لدى سيدبنك: «هذا نبأ إيجابي للغاية وهو بالضبط ما كان سقف توقعات المستثمرين».

وأضاف: «وهذا الضبط ما أرادت دي.إس.في المزيد منه، وحيث هم الأقوى من ناحية الأرباح، لذا فهناك فرصة لخلق تضافرات جيدة فعلاً».

وحدة أجيليتي للخدمات اللوجستية لديها نحو 17 ألف موظف وبلغت إيراداتها العام الماضي حوالي أربعة مليارات دولار.

وقال المدير المالي لدى إس.في ينس لوند لرويترز في مقابلة إن الوحدة «عنصر ممتاز» وإنه يتوقع رفع ربحية وحدة أجيليتي من هامش ربح تشغيلي عندما بين 3.5 بالمئة و4% إلى هامش ربح دي.إس.في البالغ 10% تقريبا. ورفض توضيح كيفية التضافر الذي سيخلقه الاستحواذ.

وقال لوند: «سيمنحنا هذا انكشافاً جيداً على منطقة آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط».

وبحسب لوند، فإن الاستحواذ «سيرفع حجم أنشطة دي.إي.في في الشحن بنحو الربع ويمنحها حصة سوقية إضافية خمسة في المئة عالمياً».

وأضاف: «هذا القطاع لا يزال شديد التشظي».

تتبنى دي.إس.في استراتيجية للنمو من خلال صفقات الاستحواذ، واشترت قبل أقل من عامين مجموعة الخدمات اللوجستية السويسرية بانالبينا مقابل نحو ستة مليارات دولار.

وفي إطار صفقة أجيليتي، ستنقل دي.إس.في بانالبينا 19.3 مليون سهم جديد قيمة الواحد منها كرونة دنمركية واحدة إلى أجيليتي، مما يمثل ثمانية في المئة من أسهمها، ما يجعل الشركة الكويتية ثانية أكبر مساهم في دي.إس.في.

وتتوقع دي.إس.في اندماج وحدة أجيليتي بالكامل في غضون عام من إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام.

وأعلنت دي.إس.في بانالبينا، الثلاثاء أيضاً عن أرباح تشغيل فاقت التوقعات في الربع الأول من العام، ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وبلغ ربحها التشغيلي قبل بنود خاصة 3.07 مليار كرونة، مما يفوق 2.7 مليار كان يتوقعها المحللون لربع السنة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس /آذار الماضيين في استطلاع رأي أجرته الشركة.

ورفعت دي.إس.في توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية قبل البنود الخاصة إلى ما بين 11.25 مليار و12 مليار كرونة من ما بين 10.5 مليار و11.5 مليار.

(رويترز)