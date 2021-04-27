شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة والإبعاد لـ «مفبرك» فيديو «تيك توك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس نادل آسيوي 6 أشهر، وتغريمه 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بنشر مقطع فيديو عبر«تيك توك» غير حقيقي، من شأنه المساس بالنظام العام، وإثارة الذعر في المجتمع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد مقطع فيديو في إمارة دبي، يتضمّن أصوات إطلاق نار، وأصوات أشخاص مذعورين، نشره المدان عبر حسابه على موقع «تيك توك». وبحسب تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رصد ناشر الفيديو، وقبض عليه. واعترف بتصوير الفيديو ودمجه مع أصوات خارجية، عبر برنامج للمونتاج، يتيح إضافة الأصوات والصور. وأقرّ بنشره عبر حسابه الخاص في الموقع، رغبة في زيادة عدد متابعيه.