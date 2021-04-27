شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: أنفقنا 25 مليار جنيه لدعم الصادرات والمصدرين وسداد المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن الموازنة حققت فائض أولی (قبل سداد الفوائد) خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولى قدره 40,6 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة.

وأضاف محمد معيط إننا نستهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5,5 – 6,5% في المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2,0% من الناتج المحلي.

وأشار الوزير إلى أنه تم صرف نحو 25 مليار جنيه لدعم الصادرات فى إطار السعة لزيادتها مستقبلا بجانب الانفاق على الصحة نحو 100 مليار جنيه وعلى التعليم وعلى مشروعات البنية الأساسية، بجانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، لافتا إلى أن الاقتصاد حقق معدلات جيدة منها خفض البطالة من 13.3% لنحو 7.9% ثم زادت قليلا بعد الجائحة.