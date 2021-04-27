شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التجارى بالأردن: ارتفاع تكاليف الشحن من الصين فرصة لزيادة صادرات الأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منى عبود رئيس المكتب التجارى المصري في الأردن، أن مصر لها ميزة تنافسية وتصديرية حاليًا لقطاع الأثاث للسوق الأردنى، وذلك مع ارتفاع رسوم الشحن من الصين، مشيرة إلى أن القرب الجغرافي بين مصر والأردن وسهولة النقل يمكن أن يخلق زيادة في صادرات الأثاث المصري للسوق الأردنى.

وأشارت إلى أن قطاع الأثاث وحجم سوق الأثاث في الأردن وصل إلى 11 ألف منشأة خلال المرحلة الأخيرة، وهناك منشآت خرجت من السوق بسبب كورونا والقطاع يوظف أكثر من 5 آلاف عامل أو يزيد وفق الأرقام المتاحة.

وأضافت خلال ندوة إليكترونية للمجلس التصديرى للأثاث، أن أهم مصادر استيراد الأثاث للأردن هى دول الصين وإيطاليا وتركيا، بسبب المعارض المستمرة واللقاءات الثنائية وتنوع الموديلات وإمكانية الشحن لأكثر من موديل لحاوية واحدة مع جودة "الفينيش" وسهولة السداد.

وتابعت، أن المستهلك الأردنى يقبل على شراء الأثاث الكلاسيك والمودرن خاصة فئة الشباب تقبل على الصناعات الخشبية والأثاث الحديث والمودرن، مشيرة إلى أن متوسط دخل الفرد في الأردن 4 آلاف دولار سنوياً ومع ظروف كورونا تراجع الزواج ومن ثم تضرر قطاع الأثاث.