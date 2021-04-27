شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.85 جنيه للشراء، 52.31 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.05 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.05 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.85 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.05 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.05 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.91 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.09 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.