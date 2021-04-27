شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل سعر الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 27أبريل 2021، بعد أن سجلت أسعار المعدن النفيس استقرارا لليوم الثاني على التوالى، بسبب استمرار تسجيل أونصة الذهب سعر 1780 دولار.

سعر الذهب في مصر الآن 780 جنيها للجرام من عيار 21 ، فيما سجل عيار 18 سعر 668 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 892 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6240 جنيها.

وكان سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي سجل بنهاية تداولات الأسبوع المنقضى، تراجع بنسبة 0.93 % لتهبط لمستويات 1777 دولار، عقب أن سجلت ارتفاعات متتالية لتقترب من متوسط سعر 1795 دولار للأونصة، ثم بدأت الأسعار هذا الأسبوع العودة التدريجية للصعود بشكل محدود.

سعر الذهب في السوق المصرى مرتبط بما تشهده الأسواق العالمية من تغيرات، مع ضرورة مراعاة فروق العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، لذلك قد نشهد تغيرات عدة طوال جلسات التداول على الذهب في البورصات الدولية.