شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: وقف تراخيص البناء تسبب فى خسائر كبيرة للقطاع والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الزينى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع العاملين في قطاع البناء تضرروا من قرار وقف البناء ما بين عمال وفنين والعاملين في الكهرباء وحركة النقل وتباع بالإضافة إلى التجار الذين توقفت لديهم حركة البيع.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن عدد من المنتجين طلبوا بشكل رسمي من الحكومة رفع أسعار الأسمنت مقابل تقليل الإنتاج بسبب وقف أعمال البناء وهو ما يؤثر على الأسعار بشكل عام.
واستنكر الزينى قرار تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على بعض المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، قائلاً: "لماذا لا يتم التطبيق بشكل كلى في جميع المحافظات طالما أنه قانون يطبق وأخشى أن تتم المماطلة في هذا التطبيق التجريبى لتتجاوز الشهرين بعام أو أكثر".