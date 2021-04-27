شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-4-2021، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.87 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.89جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الريال السعودى استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل انخفاضا أمام الجنيه 21.63 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.89 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء .

18.99 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة

18.85 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.85 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.82 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.