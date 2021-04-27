شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعزز من مكاسبه – تحليل – 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.05% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 38.68 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 39.39 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد