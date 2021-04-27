شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بتركيبة فنية سلبية وهو نموذج الرأس والكتفين كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 229.89، ليستهدف مستوى الدعم 185.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط