شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 27-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما لامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر على سعر 54.32 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.21، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 52.36.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط