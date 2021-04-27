شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 91.07 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.87 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.81نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى شهرين عند 90.68 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ،الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تنطلق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المتوقع على نطاق واسع أن يوفر هذا الاجتماع المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة وتطورات التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا ،وحول مستقبل شراء السندات الشهرية وأسعار الفائدة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال نيسان/أبريل ،البيانات الإيجابية سوف تحسن المعنويات فى الأسواق وتضغط بالسلب على مستويات العملة الأمريكية.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 14:00بتوقيت غرينتش صدور مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال نيسان/أبريل المتوقع 113.1 نقطة من 109.7 نقطة في آذار/مارس.