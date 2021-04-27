شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة أسبوع قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل بالجلسة السابقة ،مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل انتعاش عائد السندات فى الولايات المتحدة ، قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 440.8 نقطة ،بفضل أرباح شركات أفضل من التقديرات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.0% ، مع تراجع معظم أسهم شركات السيارات الألمانية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.2% ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,194.19 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة ،الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامج شراء السندات دون أي تغيير ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول وتيرة النمو والتضخم فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.2% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2 %.