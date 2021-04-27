شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يسفر عن المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,781.25 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,781.17 $،وسجلت أعلى مستوي 1,784.09 $ ، وأدنى مستوي 1,773.70 $.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،لمخاوف بشأن تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند والبرازيل وبعض الدول الأخرى.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المتوقع على نطاق واسع أن يوفر هذا الاجتماع المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة وتطورات التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا ،وحول مستقبل شراء السندات الشهرية وأسعار الفائدة الأمريكية.

وبسبب توقعات تسارع التضخم فى البلاد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.774% ،قبل أن يتراجع مؤخرا لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529% ،بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وعلى رأسهم الرئيس "جيروم باول" بأن ارتفاع أسعار فى الفترة الأخيرة يعد مؤقتا.

ومع القفزة الواسعة فى السندات الأمريكية تكبدت أسعار الذهب خسائر فادحة ،سجلت على أثارها أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,676.77$ للأونصة ،بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الخامس على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.