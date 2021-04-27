شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى أسبوع قبل انطلاق اجتماع "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوع ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،يأتي هذا قبل انطلاق الاجتماع الرسمي لتحالف أوبك بلس فى وقت لاحق اليوم ،لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،واتخاذ ما يلزم تجاه سياسة الإنتاج بما يحقق المزيد من التوازن بين العرض والطلب.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 62.71$ الأعلى منذ 20 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 61.95$، وسجل أدنى مستوي عند 61.94$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 66.42$ للبرميل الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 65.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.68$.

فقد الخام الأمريكي يوم الاثنين نسبة 0.3% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند.

أظهر جدول أعمال منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ،أن اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج لتحالف "أوبك بلس" والاجتماع الوزاري لدول التحالف سيعقد اليوم ،أي قبل يوم من الموعد الذي كان مقررا من قبل.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه من المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الساعة الثالثة عصر اليوم "الساعة 12 بتوقيت غرينتش" على أن يبدأ بعده الاجتماع الوزاري.

وعلى حسب "وكالات الأنباء" رفعت اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك بلس يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب فى عام 2021 ،لكنها حذرت من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الهند واليابان والبرازيل يمكن أن يعرقل تعافي الطلب العالمي على الوقود.

وخلال الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس أوائل نيسان/أبريل الجاري تم إقرار زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو المقبل ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تتراجع تخفيضات الإنتاج الحالية بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل الجاري إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتراجع خلال تلك الفترة أيضا عن خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الذي فعلته منذ شباط/فبراير الماضي ،وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل فى أيار/مايو ، ثم بواقع 350 ألف برميل فى حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى 400 ألف برميل فى تموز/يوليو.