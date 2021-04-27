بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 29.41 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 41ر29 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6074 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر492 مليون سهم تمت عبر 16907 صفقات نقدية بقيمة 13ر76 مليون دينار (نحو 236 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر54 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5045 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر391 مليون سهم تمت عبر 11484 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر19 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6601 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر101 مليون سهم تمت عبر 5423 صفقة بقيمة 4ر44 مليون دينار (نحو 6ر137 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر35 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5220 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر262 مليون سهم تمت عبر 7043 صفقة نقدية بقيمة 16ر23 مليون دينار (نحو 7ر71 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (مراكز) و(بيان) و(وطنية) و(دبي الاولى) أما شركات (أجيليتي) و(وطني) و(وطنية) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(وربة ت) و(المغاربية) و(آسيا) الأكثر انخفاضا.