شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب إفتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

افتتح المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، اليوم «الثلاثاء» فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2021 عبر الاتصال المرئي، في دورته الثامنة، وتنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة 25 جامعة ومؤسسة تعليمية، من داخل الدولة وخارجها وينظم على مدار يومي 27 و28 أبريل.

وأكد أن المعرض في دورته الرقمية، يعزز دوره منصة محلية ودولية رائدة في تطوير القطاع التعليمي بشكل عام. ويجسد جهود الإمارة في تطوير صناعة المعارض، وتحويل التحديات التي فرضتها تبعات الجائحة إلى فرص مستدامة. كما يعكس جهود القيادة الرشيدة في توفير المقومات الداعمة للاستثمار في الإنسان، كونه المحرك الرئي لمسيرة التنمية والازدهار.

وأشار المويجعي، إلى أن دورة معرض 2021، يوفر قناة تواصل مباشرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المشاركة، والتعرف إلى أحدث أدوات القطاع التعليمي، لاسيما في ظل تبعات الجائحة والتعلم عن بُعد».

وأوضح أن استمرارية تنظيم المعرض تعكس جهود غرفة عجمان في المشاركة لتطوير قطاع التعليم العالي، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات المستقبلية التي سيشهدها القطاع الاقتصادي.

ودعا الطلبة وأولياء الأمور من داخل الدولة وخارجها، لزيارة المعرض والاستفادة من التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات المشاركة، عبر خاصية الفيديو، إلى جانب التواصل عبر الرسائل، والردّ على الاستفسارات مباشرة.

ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على جهودها وتعاونها في تنظيم المعرض، وتوفير سلسلة من الورش المتخصصة، للتعريف بأهمية التعليم الفني والتخصصات المعنية بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإلمام بالتخصصات المستقبلية.

فيما أوضح عبدالله النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن المعرض يوفر منصة إلكترونية تُمكن الزوار من التواصل مع المؤسسات التعليمة المشاركة بطريقة ميسرة. كما توفر المنصة مجموعة من الورش منها «كيف تحدد مسارك المهني، فهم متطلبات سوق العمل، ورشة تحديد الأهداف، المعايير التوظيفية والمهارات المطلوبة، أدوات البحث عن عمل، مميزات العمل في القطاع الخاص، عزم وإنضم إلى طاقم التمريض الإماراتي وورشة تنمية الأفكار وتحويلها إلى مشاريع».