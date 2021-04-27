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"الصحة" تقدم 82,161 لقاح "كورونا" بإجمالي 10,336,224 جرعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم 82,161 لقاح "" بإجمالي 10,336,224 جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 82,161 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 10,336,224 جرعة،  ومعدل توزيع اللقاح 104.51 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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