مدارس الإمارات الوطنية تفتتح فرعها الجديد بالخوانيج (1) في دبي

أبوظبي:

”الخليج 365”

تفتتح «مدارس الإمارات الوطنية» فرعها الجديد في إمارة دبي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2022/2021 في المراحل الصفية من الروضة إلى الصف الخامس الابتدائي كمرحلة أولية، وستصل قدرتها الاستيعابية إلى ثلاثة آلاف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية خلال السنوات المقبلة.

وتم تصميم المدرسة الجديدة في منطقة الخوانيج (1) وفقاً لأحدث المعايير الدولية والمتبعة من قبل مدارس الإمارات الوطنية، حيث تم تصميم الفصول الدراسية والمرافق، والقاعات، والملاعب الخارجية، والمكتبات بمواصفات معمارية حديثة تشكل بيئة تعليمية جاذبة وملبية لكافة احتياجات الطلبة.

وأكد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن افتتاح فرع المدارس في إمارة دبي تم تلبية لتوجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن مدارس الإمارات الوطنية نجحت في ترجمة رؤى وطموحات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى إنشاء صرحٍ تعليميٍ وطنيٍ بارزٍ، يُعلي من القيم، ويبني الشخصية الطلابية المنتمية لوطنها، المعتزة بإرثها وتراثها وهويتها الوطنية، المنفتحة على العالم، والمتطلعة لمواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من تطور في جميع المجالات.

من ناحيته، كشف الدكتور كينيث فيدرا، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، عن أن الفرع الجديد في إمارة دبي سيعتمد برنامج البكالوريا الدولية كمنهج للتدريس وسيسعى للحصول على الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية كباقي فروع المدارس المعتمدة من المنظمة والمتواجدة في الدولة.

وأكد أن مدارس الإمارات الوطنية في فرعها في إمارة دبي ستتبنى أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم وستعمل على رفد الطلبة ببرامج تعليمية تنمي شخصيتهم وتعزز فيهم الاعتزاز بتراثهم الثقافي ضمن مبنى مدرسي مطور ويستخدم أحدث تقنيات التكنولوجيا لدعم وتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن مدارس الإمارات الوطنية بجميع فروعها تستقبل أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في العام الحالي وقامت بتخريج أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة حتى هذا العام الأكاديمي الذين التحقوا بأعرق الجامعات العالمية والمحلية.