شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة شهرين قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع تفضيل المستثمرين عمليات جني الأرباح ،بالتزامن مع انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2056$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2080$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2088$.

أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2117$.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"قد حققت الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي سيطرت على أسواق المال العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليواصل التعافي لليوم الثاني من أدنى مستوى فى شهرين عند 90.68 نقطة ،عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يعزف المستثمرين عن المخاطرة ،بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،بالتزامن مع توقف موجة الصعود لمؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،انتظارا لما سوف يسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي فى الولايات المتحدة ،على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يقدم هذا الاجتماع لأسواق المال العالمية ،المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم الأمريكية ومستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة.