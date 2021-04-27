شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للأثاث: 11 مليون دولار صادرات القطاع للأردن خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نهى نهاد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، أن السوق الأردنى يعتبر سادس سوق يستقبل واردات الأثاث المصرى، مشيرة إلى أهمية التواصل الدائم مع الجانب الأردنى لبحث إيجاد وسائل جديدة لزيادة التعاون التجارى لقطاع الأثاث بين البلدين.

وبدوره استعرض محمد علاء مدير الخدمات الحكومية للمجلس التصديرى للأثاث، خلال ندوة إليكترونية نظمها المجلس اليوم بمشاركة ممثلين عن الجانب الأردنى وبحضور منى عبود رئيس المكتب التجارى في الأردن، أهم الأرقام عن صادرات مصر من الأثاث للأردن والتى سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15 %

وأوضح خلال الندوة الإليكترونية التى انعقدت اليوم، أن صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019، والأخشاب المصنعة سجلت مائة ألف دولار تقريباً 2020، ومنتجات خشبية أخرى سجلت متوسط 50 ألف دولار كمعدلات تصدير للأردن.