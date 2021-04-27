شكرا لقرائتكم خبر عن 55.2 % من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل، حيث بلغت نسبته 55.2٪، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 9.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2020، وبـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 35.1٪ يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بنسبة 22.7٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2020.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 4956 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2020، وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 685 حالة إصابة بنسبة 13.8%.

وبلغ عدد حـالات إصـابـات الـعمـــل بالـقطــاع العام/ الأعمال العـام 1929 حالة إصابة بنسبة 38.9%، وبلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2159 حالة إصابة بنسبة 43.6%، وبلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الإستثماري 183 حالة إصابة بنسبة 3.7%، كما بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 4437 حالة بنسبة 89.5% مقابل 519 حالة للإناث بنسبة 10.5٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2020.

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في (سقوط الأشخاص) 29.6%، يليها (الخطأ أو التصادم بأشياء) بنسبة 22.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2020، وبلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 81.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات تحت العلاج 15.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات شفاء بعجز 1.5%من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات الوفاة 1.1% من إجمالي عدد حالات الإصابة.