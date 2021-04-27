شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها على المقاهى والمولات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة المدن الجديدة حملاتها المفاجئة لليوم الثالث على التوالي، على المقاهي والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات لتقديم "الأرجيلة" لمرتادي الكافيهات والمقاهي.

وأضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة ليلية مكبرة على المقاهي بالتعاون مع قسم شرطة تعمير مدينة المنيا الجديدة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية بخلاف التعدي على ممرات المشاة، وتمكنت الحملة من مصادرة عدد من "الأرجيلة" والتحفظ أيضا على الإشغالات.

وأكد المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة ليلية من إدارة الأمن بجهاز المدينة، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير على المقاهي المتواجدة بالمدينة للتفتيش وضبط أي مخالفات لقرار حظر "الأرجيلة" بالمقاهي.

كما أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تنفيذ حملة رفع إشغالات بالحي الثالث بالمجاورات (1 ، 3 ، 5 ) على المقاهي والكافتيريات، وتم التحفظ علي عدد من المعدات لمخالفات، وتحرير 10 محاضر إشغال، و10 محاضر إدارة بدون ترخيص، و5 محاضر بائع متجول، و12 محضر بيئة، حيث جاءت الحملة بقيادة شرطة التعمير وإدارات الأحياء والأمن والحركة بجهاز المدينة.

كما شن جهاز مدينة الشيخ زايد، بقيادة المهندس مصطفى فهمي، رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، حملة مكبرة مساء أمس على الكافتيريات والمقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي أسفرت عن ضبط عدد من "الأرجيلة" ومصادرتها وإعدامها.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم شن عدة حملات على مناطق بالتجمعين الأول والخامس، وتم ضبط عدد من "الأرجيلة" ومصادرتها، وتحرير محاضر للمخالفين، والحملات مستمرة فى جميع مناطق المدينة.

كما أشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى قيام مسئولى المدينة، بالتعاون مع الشرطة، بضبط عدد من المخالفات، لكافتيريات، ومقاهى، تقدم "الأرجيلة"، وتم التعامل على الفور، مع هذه المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بشن عدة حملات على أحياء المدينة المختلفة، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، وتم ضبط كميات من "الأرجيلة"، يتم تقديمها فى الكافيهات والمقاهى، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة مساء أمس على الكافتيريات والمقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي أسفرت عن ضبط عدد من "الأرجيلة" ومصادرتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن مسئولى الجهاز، بالتعاون مع الشرطة المختصة، قاموا بشن عدة حملات بأرجاء المدينة، وتم التعامل مع عدد من المخالفات لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملات موسعة على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بأنحاء المدينة كافة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحملات استمرت لعدة ساعات وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات منها تقديم "الأرجيلة" للمرتادين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المهندس خالد شاهين، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، بالمتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمدينة، ولمنع تنفيذ المخالفات مرة أخرى.

وأكد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 151 مخالفة ما بين إشغالات على الأرصفة و المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات التي تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 53 "أرجيلة" بمشتملاتها وتحرير محاضر اللازمة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تنفيذ حملات يوميه مكثفة و بشكل شبه يومي على جميع الخدمات بالمدينة حرصا علي تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.